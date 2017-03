Nike oznámil výsledky za 3Q 2017, tržby pod očekáváními

22.03.2017 12:06

Celosvětový oděvní gigant oznámil růst tržeb i zisku. Zatímco zisk překonal očekávání, tržby zůstaly pod konsensem. Stejně tak i hrubé marže a budoucí objednávky. Výsledky společnosti NIKE Inc (NKE) za 3Q 2017 3Q 2017Konsensus 3Q 20173Q 2016 Tržby (mld. USD) 8,43 8,47 8,03 Čistý zisk (mld. USD) 1,14 881 0,950 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,68 0,53 0,55 Tržby i hrubé marže pod očekáváními, čistý zisk nad konsensem Nike včera po trhu reportoval výsledky za třetí kvartál roku 2017. Společnost oznámila smíšené výsledky, když očištěný zisk na akcii překonal očekávání analytiků, avšak tržby zaostaly za konsensusem. Pod očekáváním analytiků zůstaly i hrubé marže, které dosáhly hodnoty 44,5 %, očekávala se o něco vyšší hodnota 44,9 %. Pokles budoucích objednávek o 4 % Tržby ve třetím kvartále sice meziročně vzrostly o 3%, avšak zaostaly o 70 mil. USD za konsensem. Oděvní gigant je v posledních letech pod tlakem konkurence, zejména ze strany odvěkého rivala Adidas a značky Under Armour. Čistý zisk společnosti však výrazně překonal očekávání a meziročně vzrostl o 20 %. Společnosti pomáhal zejména dvojciferný růst tržeb Nike Brand v západní Evropě, Číně a na rozvíjejících se trzích. Naopak na domácím trhu musí společnost bojovat s tlaky od konkurence, zejména dvou výše zmiňovaných firem. Tržby v Severní Americe tak vzrostly jen slabě o 3%. Nike vykázal meziroční pokles budoucích objednávek (futures orders) o 4 % (s vyloučením vlivu změn na devizovém trhu o 1 %). CEO společnosti Mark Parker oznámil, že Nike se chce zaměřit na inovace produktů a větší propojení se zákazníky pomocí digitálního světa a členských platforem. Akcie Nike na NYSE jsou dnes v pre-marketu o čtyři procenta slabší na 55,60 USD. Na německé burze dnes odepisují 4,8 % na 51,38 EUR. Kompletní výsledky společnosti za 3Q jsou zde. NIKE Inc (NKE) -4,8 % na 51,38 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 88,9 P/E 24,2 Vývoj za letošní rok (%) +6,4 Očekávané P/E 23,2 52týdenní minimum (EUR) 44,2 Prům. cílová cena (EUR) 57,9 52týdenní maximum (EUR) 58,3 Dividendový výnos (%) 1,2 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, NikeFrantišek MašekFio banka, a.s.