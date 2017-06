Nike plánuje změny, propouští 2 % zaměstnanců

15.06.2017 16:36

Firma plánuje propustit 1400 zaměstnanců. Nabízený sortiment zboží by se měl snížit o čtvrtinu.Oděvní gigant Nike dnes informoval, že hodlá propustit zhruba 2 % pracovníků. Jedná se tedy o 1400 pracovních míst, která budou po celém světě zrušena. Firma změnu vysvětluje snahou o změnu svého businessu směrem k větší pružnosti při reakci na změny spotřebitelských preferencí. Společnost mimo to plánuje také snížit výrazně sortiment nabízeného zboží, což by se mělo týkat zhruba čtvrtiny současných produktů. Firma se chce zaměřit na lokální business cílený na 12 velkých měst skýtajících New York, Londýn, Shanghai, Beijing, Los Angeles, Tokyo, Paříž, Berlín, Mexico City, Barcelonu, Seoul, a Milán. Tyto města by podle oděvní společnosti měly tvořit 80 % veškerého růstu společnosti do roku 2020. Změny nastaly po negativním reportu za třetí čtvrtletí fiskálníh roku, ve kterém tržby zaostaly za konsensem trhu. Nike je v posledních letech pod tlakem konkurence, zejména ze strany odvěkého rivala Adidas a také značky Under Armour. Zdroj: The Financial Times František MašekFio banka, a.s.