Nike prezentoval výsledky za 4Q a fiskální rok 2017 nad očekávání, akcie roste

30.06.2017 14:06

Americký výrobce oblečení a obuvi Nike, oznámil pozitivní výsledky za uplynulé období a zlepšil výhled. Akcie v předobchodní fázi roste. Výsledky společnosti NIKE Inc (NKE) za 4Q 2017 4Q 2017Konsensus 4Q 20174Q 2016 Tržby (mld. USD) 8,68 8,63 8,24 Čistý zisk (mld. USD) 1,008 -- 0,846 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,60 0,50 0,49 Tržby ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 7 %, zisk na akcii o 20 %. Celoroční obrat se pohyboval na hranici 34 mld. dolarů (+6 %). Hlavní zprávou čtvrteční prezentace bylo však překvapivé zvýšení výhledu. Nike se v poslední době potýká se zpomalením zejména v domácím, severoamerickém regionu. Čelí také konkurenci v podobě německého Adidasu, popř. domácího Under Armour. Management investory však ujistil, že zejména v USA dojde během příštího (fiskálního) roku 2018 ke zlepšení situace, a že očekává mírný nárůst tržeb. Nike v uplynulém období osekával náklady, propouštěl, restrukturalizoval a změny se nevyhnuly ani vedení. Mezi hlavní plánované kroky se řadí zavedení přímých metod prodeje, tedy snaha obejít maloobchody a další partnery. Nike bude nově prodávat boty na Instagramu a plánuje také spolupráci s Amazonem. V návaznosti na tuto strategii s názvem "Consumer Direct Offense" klesaly akcie obuvních maloobchodů, např. Foot Locker. Z pohledu strategických plánů chce Nike dosáhnout 50 mld. USD tržeb do roku 2020. Akce NKE ve předobchodní fázi roste o 5,5 %. NIKE Inc (NKE) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 87,8 P/E 21,2 Vývoj za letošní rok (%) +4,6 Očekávané P/E 21,7 52týdenní minimum (USD) 49,0 Prům. cílová cena (USD) 61,3 52týdenní maximum (USD) 60,3 Dividendový výnos (%) 1,3 Filip TvrdekFio banka, a.s.