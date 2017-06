Nike, Sanrio a Universal Studios čelí vyšetřování ze strany Evropské komise

14.06.2017 15:06

Evropská komise zjišťuje, zda firmy nebránily obchodníkům prodávat zboží, na které jim poskytly licence, přes hranice a na webových stránkách na území Evropské unie.Evropská komise začala prošetřovat společnosti Nike, Universal Studios a Sanrio kvůli firmami uplatňovaným distribučním a zejména licenčním podmínkám. Zmíněné společnosti jsou významnými firmami na poli poskytování licenčních práv na značky. Evropská komise chce vysledovat, jestli firmy nebránily obchodníkům prodávat zboží, na které jim poskytly licence, přes hranice a na webových stránkách na území Evropské unie. „Chceme zjistit, zda licenční a distribuční aktivity zmíněných firem nebránily spotřebitelům v přístupu na jednotném trhu,“ okomentovala situaci evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Evropská unie v poslední době výrazně bojuje proti tzv geo-blocking. V rámci Evropské unie se spotřebitelé totiž setkávají s některými obchodníky, kteří podnikají v jiných členských státech a odmítají zboží či služby spotřebitelům prodat (případně upravují cenu zboží) kvůli tomu, že daný spotřebitel pochází z jiného členského státu. „Jedním z klíčových benefitů jednotného trhu je fakt, že spotřebitelé mohou nakupovat napříč unií ve snaze o co nejlepší obchod,“ uvádí Margrethe Vestagerová. V případě, kdy by komise zjistila v případě zmiňovaných společností porušení antimonopolních zákonů Evropské unie, může jim udělit nezanedbatelné pokuty. Agentura Reuters zmiňuje až 10 % celkového obratu. Akcie oděvního giganta Nike dnes v pre-marketu výraznější pohyb nezaznamenaly, když vzrostly o 0,66 % NIKE Inc (NKE) včera uzavřel na 54,31 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 89,7 P/E 22,6 Vývoj za letošní rok (%) +6,8 Očekávané P/E 22,5 52týdenní minimum (USD) 49,0 Prům. cílová cena (USD) 61,4 52týdenní maximum (USD) 60,3 Dividendový výnos (%) 1,3 Zdroj: The Financial Times, Reuters František Mašek, Fio banka, a.s.