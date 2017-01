Nintendo odhalilo cenu nové konzole Switch, akcie klesly

13.01.2017 13:06

Nová herní konzole Nintendo Switch bude stát 300 dolarů, akcie ráno klesly o 6 procentCena nového Switch je vyšší než u konkurence (Xbox One, PlayStation 4), investoři očekávali úrověň 250 USD. Analytici přesto míní, že nový produkt si své zákazníky najde ať už díky tradičním hrám (série Zelda, Mario) nebo revolučnímu designu. Nintendo Switch kombinuje přenosnou konzoli a domácí herní zařízení. Zdroj: Forbes Zdroj: Financial TimesFilip TvrdekFio banka, a.s.