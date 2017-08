Nordstrom: Druhé čtvrtletí nad očekávání, tržby mírně vzrostly

Retailer Nordstrom si v druhém čtvrtletí svého fiskálního roku 2018 vedl mírně nad očekávání, zvrátil pokles tržeb a zachoval ziskovost. Výsledky společnosti Nordstrom Inc (JWN) za 2Q 2017 2Q FY 2018Konsensus 2Q FY 20182Q FY 2017 Tržby (mld. USD) 3,8 3,75 3,65 Čistý zisk (mil. USD) 110 -- 117 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,65 0,64 0,67 Porovnatelné tržby Nordstromu vzrostly o 1,7 % oproti očekávaným 0,5 %. V porovnání s konkurencí je to velmi slušný výsledek. Společnosti pomohly online tržby (+20 %), privátní značky nebo tradiční červencový Anniversary Sale, ve kterém jsou aktuální novinky nabízeny v předstihu a ještě s výraznou slevou. Nordstrom zvýšil výhled, byť pouze kosmeticky (spodní hranice EPS nyní 2,85 USD/akcie, předch. 2,75 USD), zároveň však varoval, že podmínky na trhu se příliš nezměnily a investoři nemají očekávat raketový růst tržeb. Členové rodiny Nordstromů také podle červnového oznámení zvažují odkup až 100 % akcií, tedy stažení společnosti z burzy. Ve čtvrtek celý sektor retailu klesal po horších číslech Macy's a Kohl's, z důvodu obav investorů. Akcie JWN však na NYSE v aftermarketu rostla až o 6,9 %, čímž prakticky mazala letošní ztráty. Oficiální zpráva zde. Nordstrom Inc (JWN) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 7,5 P/E 14,6 Vývoj za letošní rok (%) -6,4 Očekávané P/E 15,0 52týdenní minimum (USD) 39,5 Prům. cílová cena (USD) 46,6 52týdenní maximum (USD) 62,8 Dividendový výnos (%) 3,3 Filip TvrdekFio banka, a.s.