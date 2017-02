Nordstrom oznámil pozitivní výsledky za 4Q 2016

24.02.2017 09:50

Nordstrom ve 4Q naplnil očekávání analytiků. Čistý zisk meziročně rostl. Výsledky společnosti Nordstrom (JWN) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 4,3 4,3 4,2 Čistý zisk (mld. USD) 201 -- 180 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,15 1,15 1,0 Americký řetězec obchodních domů Nordstrom reportoval pozitivní výsledky za 4Q minulého roku. Očištěný zisk na akcii byl ve 4Q 1,37 USD. což překonalo očekávání analytiků, kteří predikovali 1,15 USD na akcii. Výsledek tahala nahoru zejména značka Nordstrom Rack, jejíž tržby vzrostly o 10,7 %. Srovnatelné tržby celé společnosti klesly o 0,9 %, přičemž Nordstrom Rack vykázal růst srovnatelných tržeb o 4,3 %. Nordstrom Rack taktéž vytvořil za fiskální rok 2016 21 nových prodejen. Za celý rok 2016 celkové tržby Nordstromu rostly na 14,5 mld. USD, čistý zisk klesl na 354 mil. USD. Zisk na akcii klesl za fiskální rok ze 3,15 USD na 2,02 USD na akcii. Očištěný zisk na akcii překonal očekávání společnosti při 3,14 USD na akcii. Společnost byla ve druhé polovině roku pod mediálním tlakem kvůli vyřazení produktů Ivanky Trumpové ze své nabídky. Do kauzy se zapojil i Donald Trump, který Nordstrom kritizoval na Twitteru. Na rok 2017 společnost oznámila pozitivní výhled. Zisk na akcii by se měl pohybovat v rozmezí 2,75 USD až 3 USD na akcii. Nordstrom počítá v roce 2017 se 3% či 4% růstem tržeb. Srovnatelné tržby by měly víceméně stagnovat. Zpráva společnosti zde. Nordstrom Inc (JWN) na 43,94 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 7,6 P/E 15,0 Vývoj za letošní rok (%) -8,3 Očekávané P/E 14,5 52týdenní minimum (USD) 35,0 Prům. cílová cena (USD) 47,5 52týdenní maximum (USD) 62,8 Dividendový výnos (%) 3,4 Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.