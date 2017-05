Nordstrom reportoval tržby i zisk nad očekáváním, porovnatelné tržby však zklamaly

Porovnatelené tržby meziročně poklesly o 0,8 %. Tržby i zisk nad konsensem trhu. Firma potvrdila výhled. Výsledky společnosti Nordstrom Inc (JWN) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 3,35 3,33 3,25 Čistý zisk (mld. USD) 63 -- 46 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,37 0,27 0,26 Porovnatelné tržby pod očekáváním Americký obchodní oděvní a bytový řetězec Nordstrom reportoval výsledky za první kvartál tohoto roku. Nejsledovanější ukazatel společnosti porovnatelné tržby ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku poklesly o 0,8 %, přičemž trh očekával stejnou hodnotu jako před rokem. Ostatní čísla reportovaná společností překonala odhady analytiků. Tržby i zisk skončily za první kvartál nad odhady trhu. Nordstrom Rack se daří Online tržby tvořily za první kvartál tohoto roku 24 % celkových provozních tržeb společnosti. Tržby Nordstrom.com meziročně vzrostly o 11 %, Nordstromrack.com posléze vykázal 19% nárůst tržeb. Nordstrom Rack nadále zůstává světlou stránkou firmy, když celkové tržby meziročně poskočily o 8,7 % a porovnatelné o 2,3 %. Naopak Nordstrom brand zaznamenal pokles tržeb o 1,7 %, porovnatelné tržby posléze klesaly o 2,7 %. Z celkových tržeb posléze plynulo 75 milionů dolarů díky spolupráci s bankou TD Bank. Provozní tržby tak dosáhly hodnoty 3,28 miliardy dolarů ve srovnání s 3,25 miliardy dolarů v prvním kvartále 2016. EBIT společnosti dosáhl hodnoty 151 milionů dolarů, přičemž v prvním kvartále roku 2016 to bylo 106 milionů dolarů. Firma potvrdila výhled Společnost potvrdila výhled pro fiskální rok, když očekává zisk na akcii ve výši 2,75 až 3,0 dolarů. provozní tržby by pak měly vzrůst o 3 až 4 % a porovnatelné tržby obchodního řetězce by měly vykázat stejnou hodnotu jako minulý rok. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie společnosti dnes v pre-marketu mínus 5,43 %. Nordstrom Inc (JWN) včera uzavřel na 46,21 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 7,7 P/E 14,9 Vývoj za letošní rok (%) -3,6 Očekávané P/E 15,6 52týdenní minimum (USD) 35,0 Prům. cílová cena (USD) 47,8 52týdenní maximum (USD) 62,8 Dividendový výnos (%) 3,2 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, NordstromFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.