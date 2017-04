Nová prognóza MMF: Globální růst bude letos na úrovni 3,5 %

18.04.2017 15:36

Mezinárodní měnový fond zvýšil odhad světového růstu HDP pro letošní rok na 3,5 % z předchozích 3,4 procent. Pro rok 2018 je očekáváno zrychlení na 3,6 %.Fond poprvé za šest let revidoval prognózu ročního světového růstu vzhůru. Pro ČR ekonomové MMF očekávají růst na úrovni 2,8 %, zrychlení z loňských 2,4 %. Revize publikace World Economic Outlook přichází před tradičním jarním zasedáním Fondu zejména díky lepšímu výhledu v Evropě, Číně a Japonsku a vyšší průmyslové aktivitě patrné v druhé polovině minulého roku. Hlavní ekonom Maurice Obstfeld však vidí ohledně růstu i mnohé otazníky. Jedná se zejména o politickou nejistotu v USA a nárůst protekcionismu ve světě či stabilitu růstu v Číně. Zdroj: Financial Times, MMFFilip TvrdekFio banka, a.s.