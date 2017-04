Nová vláda nebude chtít odkoupit bulharská aktiva ČEZu, tvrdí poslanec vítězné strany ve volbách

20.04.2017 15:51

Vladislav Goranov to pronesl dnes v reakci na rozhovory čelních představitelů polostátního giganta.Bulharská vláda nebude mít v plánu odkoupit aktiva ČEZu. Alespoň to tvrdí Vladislav Goranov, bývalý bulharský ministr financí a poslanec za stranu Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB). GERB vedená bývalým premiérem Bojka Borisovem zvítězila v nedávných parlamentních volbách. Akcie společnosti ČEZ dnes na pražské burze oslabují o 0,12 %. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.