Novou nabídku na koupi elektrárny Počerady již Czech Coal nepodá, říká Tykač

02.06.2017 09:06

Miliardář to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle něho by nová nabídka z logiky věci již tak dobrá být nemohla.Novou nabídku na koupi elektrárny Počerady již firma Pavla Tykače Czech Coal nepodá. Tykač to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN). Původní nabídka ve výši 4,6 miliardy korun spojená se zlevněnými dodávkami elektřiny do roku 2024 ve výši 5 miliard korun byla podle Tykače výhodná v době, kdy byla podána. Dnes by prý již tak výhodná být nemohla. "Ono to totiž nedává smysl. Naše nabídka byla tak moc dobrá proto, že jsme si kupovali čas. Ten se zkracuje, takže dnes už bychom nebyli schopni stejnou nabídku zopakovat. Jakákoli nová nabídka, kterou bychom udělali, by logicky musela být horší," vysvětloval Tykač v rozhovoru pro HN. Zdroj: Hospodářské novinyFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.