O prodeji Pegasu v této chvíli neuvažujeme, říká spolumajitel Wood & Co. Jan Sýkora

18.07.2017 11:16

Sýkora pro HN reagoval na nabídku k odkupu ze strany R2G Rohan Czech. Akcie Pegasu se dnes na pražské burze obchodují 7 korun nad nabídkovou cenou.Největší akcionář textilní společnosti Wood Textiles Holding Limited sdružující investory pod vedením pražské brokerské společnosti Wood & Co s podílem ve výši 27,8 % (k červnu) informoval, že o prodeji Pegasu v současné chvíli neuvažuje. „Skupina akcionářů kolem Wood & Co. je v Pegasu dlouhodobým investorem a věříme, že firma má velice zajímavý růstový potenciál. V tuto chvíli neuvažujeme o případném prodeji, poskytl pro Hospodářské noviny vyjádření Jan Sýkora, spolumajitel Wood & Co. Akcie textilky Pags Nonwovens po zprávě o tom, že R2G Rohan Czech oznámila záměr dobrovolné nabídky převzetí Pegas Nonwovens za 1010 Kč na akcii rostou na pražské burze o 7,85 % na 1017 korun na akcii. Dostaly se tak nad nabídkovou cenu k odkupu. Zdroj: Hospodářské novinyFrantišek MašekFio banka, a.s.