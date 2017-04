O2 CR: Očekávaná čísla za 1Q17

27.04.2017 09:15

O2 CR zveřejní výsledky za 1Q17 zítra 28.4.2017. Očekáváme 1,8% růst tržeb na 9,2 mld. Kč. Důvodem je především Slovensko (+7,7 % r/r) a mobilní služby (+1,3 % r/r). EBITDA by měla dosáhnout na 2,5 mld. Kč (+0,9 % r/r) s marží 27,4 % (-0,3 p.b.). V rámci nákladů se projeví především růst osobních nákladů (+14,3 % r/r). Čistý zisk odhadujeme na 1,28 mld. Kč (+2,9 % r/r). Celkově se nedomníváme, že by výsledky nějak výrazněji ovlivnily volatilitu titulu. Důvodem je obchodování s nárokem na hrubou dividendu 21 Kč (7,1% hrubý div. výnos) do 5.5.2017. Navíc naše projekce je vyšší než očekávání trhu. Oček. J&T 1Q17 1Q16 y/y TRH Tržby 9 215 9 048 1,8 % 9 177 Provozní náklady 6 759 6 659 1,5 % - EBITDA 2 526 2 504 0,9 % 2 492 EBITDA marže 27,4 % 27,7 % -0,3 p.b. 27,0 % EBIT 1 636 1 601 2,2 % 1 584 Čistý zisk 1 281 1 244 2,9 % 1 214 Zdroj: O2 CR a J&T Banka