O2 CR: Očekávané výsledky za 2Q17

27.07.2017 09:05

O2 CR zveřejní svá čísla za 2Q17 zítra před začátkem obchodování. Očekáváme meziročně nulový růst celkových tržeb (9,2 mld. Kč). Za tímto vývojem se skrývá 6,4% růst na Slovensku, který je anulován očekávaným 2,3% poklesem ve fixních linkách a 1,0% poklesem v domácích mobilech. Provozní náklady (6,8 mld. Kč) by měly přidat 1,2 % především kvůli osobním nákladům. EBITDA marže by kvůli tomu měla lehce poklesnout na 27,1 % z loňských 27,7 %. Čistý zisk by měl dosáhnout 1,3 mld. Kč (+1,1 % r/r). Růst na čistém zisku je způsoben absencí mimořádného odpisu aktiv z 2Q16 (99 mil. Kč). Celkově se nedomníváme, že by výsledky měly nějak výrazněji ovlivnit volatilitu titulu. Bude se sledovat komentář společnosti k dopadu regulace roamingu v EU na mobilní divizi. Nejde jen o regulaci v rámci EU, ale o konkurenční boj mimo země EU v rámci roamingu. Oček. J&T Banka 2Q17 2Q16 y/y TRH Tržby 9 208 9 204 0,0 % 9 300 OPEX 6 775 6 697 1,2 % - EBITDA 2 498 2 550 -2,1 % 2 539 EBITDA marže 27,1 % 27,7 % -0,6 p.b. 27,3 % EBIT 1 678 1 679 -0,1 % 1 679 Čistý zisk 1 322 1 308 1,1 % 1 311 Zdroj: O2 CR a J&T Banka