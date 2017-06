O2 CR: Výpadek roamingu zapříčiněn nadměrným využitím kapacity

02.06.2017 09:06

O2 CR uvedlo, že výpadek roamingových služeb nebyl zapříčiněn útokem hackera, ale že šlo o přetížení systému. O2 bude dávat slevu 1000 Kč na nový telefon postiženým jako kompenzaci. Současně upraví cenu kontraktu za daný časový úsek. Zaujala nás především první informace, že dochází k přeplnění kapacity. To by znamenalo, že již aktuální roamingové balíčky zajišťují vyšší využívání telekomunikačních služeb ze zahraničí. Takovýto stav by mohl zmírnit očekávaný nepříznivý dopad zrušení roamingu v rámci EU od poloviny června. Nebo se jedná o podcenění situace na straně infrastruktury, což by se zřejmě rychle muselo řešit s výhledem na uváděnou změnu regulace a potenciálnímu zvýšení provozu.