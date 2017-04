O2 CR: Výsledky za 1Q17 jsou lehce nad odhadem trhu

28.04.2017 09:00

O2 CR dnes před trhem zveřejnilo výsledky za 1Q17, které lehce překonaly průměrný odhad trhu a odpovídaly naší projekci. Celkové tržby dosáhly 9,25 mld. Kč, což bylo lehce nad průměrným odhadem trhu 9,18 mld. Kč. Dle očekávání hlavním tahounem bylo Slovensko (+7,2 % vs. oček. +7,7 % r/r). Tržby byly již důvodem pro lehce vyšší EBITDA (2,53 vs. oček. 2,49 mld. Kč) a i čistý zisk (1,29 vs. oček. 1,21 mld. Kč). Celkově očekáváme, že cena akcie bude stabilní až mírně rostoucí do příštího pátku (5.5.), kdy se titul naposledy obchoduje s nárokem na hrubou dividendu 21 Kč (7,1% hrubý div. výnos). Právě zveřejněná čísla by měla náš názor na klidné obchodování pro příští dny potvrdit. Mil. Kč, kons. 1Q17 1Q16 r/r Oček. J&T Trh Tržby 9 247 9 048 2,2 % 9 215 9 177 Provozní náklady 6 810 6 659 2,3 % 6 759 - EBITDA 2 533 2 504 1,2 % 2 526 2 492 EBITDA marže 27,5 % 27,7 % -0,2 p.b. 27,4 % 27,0 % EBIT 1 646 1 601 4,2 % 1 636 1 584 Čistý zisk 1 286 1 244 3,4 % 1 281 1 214 Zdroj: O2 CR a J&T Banka