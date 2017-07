O2 CR: Výsledky za 2Q17 s lehkým pozitivním překvapením na čistém zisku

28.07.2017 08:55

O2 CR dnes zveřejnilo výsledky za 2Q17, které jsou celkově v souladu s odhadem trhu. Čistý zisk lehce překonal odhad trhu kvůli nižším než očekávaným odpisům. Celkově tržby dosáhly 9,3 (+0,7 % r/r) vs. oček. 9,3 mld. Kč. Srovnání v jednotlivých segmentech je poněkud ztížené vzhledem ke změně účtování některých položek (mobilní vs. fixní telefonie či hrubé vs. čisté položky). Nicméně naši projekci v domácím mobilním segmentu pozitivně překvapil výsledek prodeje mobilních přístrojů (449 vs. oček. 350 mil. Kč). Naopak jako lehce nepříznivý vnímáme mezikvartální vývoj počtu klientů, kde je pod tlakem i počet klientů na smlouvu (-6 vs. oček. +15 tis. nových klientů). Tržby ze Slovenska s 1,74 (+8,8 % r/r) vs. oček. 1,70 mld. Kč rovněž lehce pozitivně překvapily. EBITDA s 2,56 (+0,4 % r/r) vs. oček. 2,54 mld. Kč byla v souladu s odhadem trhu. Naše projekce byla mírně konzervativnější (2,5 mld. Kč). Následně menší než odhadované odpisy (802 vs. naše projekce 820 mil. Kč) znamenaly EBIT ve výši 1,76 (+4,8 % r/r) vs. oček. 1,68 mld. Kč. Následně i čistý zisk s 1,35 (+3,0 % r/r) vs. oček. 1,31 mld. Kč mírně překonal odhady. Celkově vnímáme výsledky neutrálně až mírně pozitivně vzhledem k lehkému překonání odhadů na čistém zisku. Nicméně neočekáváme, že by reakce trhu na samotná čísla měla být nějak výrazná i vzhledem k tomu, že byly provedeny změny v účtování některých položek, které lehce znesnadňují srovnání. Investory bude především zajímat vývoj tržeb z roamingu po zavedení EU regulace. 2Q17 2Q16 r/r Oček. J&T Trh Tržby 9 269 9 204 0,7 % 9 208 9 300 EBITDA 2 560 2 550 0,4 % 2 498 2 539 EBITDA marže 27,6 % 27,7 % -0,1 p.b. 27,1 % 27,3 % EBIT 1 759 1 679 4,8 % 1 678 1 679 Čistý zisk 1 347 1 308 3,0 % 1 322 1 311 Zdroj: O2 CR a J&T Banka