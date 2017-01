Očekávané události: Zasedání ECB (eurozóna), započatá výstavba a žádosti o podporu (USA)

Eurozóna: 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,4 mld. 10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 32,8 mld. 13:45 Refinanční sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 % 13:45 Zápůjční sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 % 13:45 Depozitní sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 % USA: 14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1187 tis., předchozí hodnota: 1090 tis. 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1225 tis., předchozí hodnota: 1201 tis. 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. ledna): očekávání trhu: 252 tis., předchozí hodnota: 247 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna): očekávání trhu: 2075 tis., předchozí hodnota: 2087 tis. 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): očekávání trhu: 15,1, předchozí hodnota: 21,5 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,1 Polsko: 14:00 Průmyslové tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -5,5 %, předchozí hodnota: 1,9 % 14:00 Průmyslové tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 3,3 % 14:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -12,5 %, předchozí hodnota: -12,8 % 14:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,1 % 14:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 1,7 % 14:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 21,7 %, předchozí hodnota: -3,3 % 14:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 6,6 %Jan TománekFio banka, a.s.