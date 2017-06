Očekávané události: Změna zásob surové ropy podle EIA, Index žádostí o hypotéky MBA (USA)

USA: 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,8 % 16:00 Prodeje existujících domů (květen): očekávání trhu: 5,54 mil., předchozí hodnota: 5,57 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -2,3 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. června): očekávání trhu: -1200 tis., předchozí hodnota: -1661 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. června): očekávání trhu: -700 tis., předchozí hodnota: -1156 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (16. června): očekávání trhu: 101 tis., předchozí hodnota: 2096 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (16. června): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: 328 tis.František MašekFio banka, a.s.