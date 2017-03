Od neděle 12.3. platí v USA letní čas

10.03.2017 16:16

Z toho důvodu jsou všechny obchodní hodiny amerických trhů (akcie, futures) posunuty vůči středoevropskému času o hodinu dopředu (např. řádné obchodní hodiny akciových trhů v USA jsou od 14:30 do 21:00 SEČ). Výjimka bude trvat až do našeho přechodu na letní čas, ke kterému dojde v neděli 26.3.David LamačFio banka, a.s.