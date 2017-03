Opatrné přešlapování na Wall Street

07.03.2017 21:00

Americké indexy navázaly na včerejší nevýraznou seanci a aktuálně vykazují mírné ztráty při nízké volatilitě.Trh před takřka jistým zvýšením úrokových sazeb (98% pravděpodobnost, rozhodnutí 15.března) za současného ocenění postrádá zřejmý růstový katalyzátor, který by posunul indexy na nová maxima. Nutno opět podotknout, že trhy nejsou levné a technicky se nadále udržují v překoupeném pásmu. Směrem dolů táhnou širší index S&P500 telekomunikace (-0,8%), po downgradu pro Frontier Communications (FTR -5,8%) od Bank of America. Též jim nenahrává růst tržních výnosů – referenční výnos 10letého státního bondu se posunul zpět nad hranici 2,5% a aktuálně se pohybuje u 2,52%, tj. v blízkosti letošních maxim. Překvapivě v červeném se drží finanční sektor (-0,2%), který na pohyb výnosů nereaguje. Výrazněji v záporu se drží i energie (-0,7%) při obratu na trhu s ropou do červených čísel (aktuálně -0,2%), zemní plyn ztrácí dokonce -2,6%. Pod tlakem se ocitl též farmaceutický, resp. biotechnologický sektor v návaznosti na “tweet” D.Trumpa o nutnosti snížit ceny léků v rámci reformního plánu zdravotnictví. Naopak jediným růstovým sektorem zůstavají technologie (+0,2%). Ústup z bezpečných přístavů zaznamenávají i drahé kovy, které pokračují ve svižném poklesu v čele se stříbrem korigující o 1,8% na 17,47 USD/oz. Zlato pak odepisuje bezmála 1% a posouvá se na 1214,4 USD/oz. Ze zajímavých dnešních pohybů zmiňme 12% “sešup” nedávné hvězdy IPO nebe, nicméně valuační “rychlokvašky” – spol. Snap (SNAP), která od svého peaku odepsala již bezmála 30%, propadla se pod IPO cenu 24 USD a velmi pravděpodobně brzy nahlédne pod 20 USD úroveň, notabene při případném tržním výkyvu. Index S&P 500 -0,19 % na 2370,78 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,2 % Telekomunikace -0,8 % Nezbytná spotřeba +0 % Energie -0,7 % Utility +0 % Reality -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Humana (HUM) +2,6 % Frontier Communications Corp (FTR) -5,8 % Albemarle Corp (ALB) +2,3 % Signet Jewelers (SIG) -4,3 % DR Horton (DHI) +1,7 % TransDigm Group (TDG) -3,9 % Viacom (VIAB) +1,4 % Envision Healthcare Corp (EVHC) -3,6 % Lennar Corp (LEN) +1,3 % Southwestern Energy (SWN) -3,4 % David Lamač, Fio banka, a.s.