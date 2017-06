OPEC zvažuje výraznější omezení těžby ropy, říká íránský ministr ropného průmyslu

Bížan Zangáne dnes řekl, že OPEC tuto možnost prozatím zvažuje, počká však na vliv dosavadního omezení.Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zvažuje, že sáhne k výraznějšímu omezení těžby ropy. Prozatím však s rozhodnutím o tomto kroku počká, aby bylo možné vyhodnotit vliv současné dohody. Dnes to řekl íránský ministr ropného průmyslu Bížan Zangáne. Motivací pro výraznější omezení těžby ropy pro OPEC může podle íránského ministra být nárůst těžby ve Spojených státech, se kterým OPEC nepočítal. Zangáneho výrok se objevil na webové stránce íránské státní televize IRIB. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.