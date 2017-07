Operátor O2 reportoval výsledky za 2Q 2017, zisk meziročně vzrostl o 3 %

28.07.2017 10:11

Výnosy i zisky byly v souladu s očekáváními analytiků. Rostly výnosy, zisk i počet klientů. Výsledky společnosti O2 Czech Republic (BAATELEC) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. Kč) 9,26 9,27 9,20 Čistý zisk (mld. Kč) 1,35 1,32 1,31 EBITDA (mld. Kč) 2,56 -- 2,55 Finanční výsledky Společnost O2 meziročně navýšila za druhý kvartál tohoto roku konsolidované výnosy o 1,4 % na 9,26 mld. CZK. Čistý zisk operátora se meziročně zvýšil o 3,0 %. Zisk EBITDA vzrostl o 0,4 % na hodnotu 2,56 miliardy korun. Výnosy společnosti byly mírně pod konsensem analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Na úrovni zisku ale společnost překonala očekávání o 300 mil. CZK. Konsolidované provozní výnosy společnosti dosáhly za první pololetí 2017 výše 18,49 mld. CZK. Meziročně vzrostly o 1,4 %. Výrazněji rostly výnosy na Slovensku, kde meziročně vzrostly o 9,1 %. Výnosy mobilní divize se dostaly na hodnotu 9,79 mld. CZK za 1. pololetí 2017, což se rovná meziročnímu nárůstu o 3,5 %. Růst počtu zákazníků i měsíčního výnosu na zákazníka Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. červnu 2017 výše 4 903 tis., meziročně vzrostl o 0,1 %. Počet zákazníků smluvních služeb vzrostl o 2,1 % na 3 366 tis. Nejvíce ale rostl počet zákazníků využívajících internet v mobilu, který vzrostl o třetinu. Ukazatel ARPU, tedy průměrný měsíční výnos na zákazníka, byl v prvních třech měsících nového roku 290 CZK, meziročně o 1,5 % více. Podle společnosti byl negativní vliv tržních tlaků na snížení ceny za hlasové a SMS služby a dopad regulace roamingu více než kompenzován rostoucí kvalitou zákaznické báze a vyšší útratou za datové služby. Prodloužení doby využívání ochranné známky O2 Nejrychleji rostoucí oblastí byly v prvním pololetí finanční služby. Výnosy v této oblasti dosáhly téměř 80 milionů korun, což svědčí o úspěchu naší nabídky. Ve druhém pololetí podpoříme splátkový prodej telefonů na Slovensku další investicí do pracovního kapitálu, vysvětlil Tomáš Kouřil místopředseda představenstva a finanční ředitel operátora. Podařilo se nám prodloužit dobu, po kterou budeme moci využívat ochrannou známku O2 o další tři roky až do ledna 2022. I nadále zůstaneme členem partnerského programu skupiny Telefónica. S tím bude spojená předplatba ve výši zhruba 900 milionů korun, kterou musíme zaplatit do konce tohoto roku. Podrobnější informace k výsledkům firmy jsou k dispozici zde. Akcie společnosti O2 dnes po reportu na pražské burze klesají o 0,20 % na 283,50. O2 Czech Republic (BAATELEC) -0,2 % na 283,5 CZK Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. CZK) 87,9 P/E 16,3 Vývoj za letošní rok (%) +10,7 Očekávané P/E 16,8 52týdenní minimum (CZK) 214,0 Prům. cílová cena (CZK) 270,8 52týdenní maximum (CZK) 292,6 Dividendový výnos (%) 7,4 Zdroj: O2, BloombergRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.