Oracle reportoval výsledky za 4Q nad konsensem analytiků

22.06.2017 11:41

Firmě pomáhá k dobrým výsledkům silný růst cloudového businessu. Akcie v after-marketu výrazně rostly. Výsledky společnosti Oracle Corp (ORCL) za 4Q 2017 4Q 2017Konsensus 4Q 20174Q 2016 Výnosy (mld. USD) 10,89 10,45 10,59 Čistý zisk (mld. USD) 3,23 -- 2,81 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,89 0,78 0,81 Zisk i výnosy nad konsensem trhu Včera po uzavření trhů reportovala výsledky za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2017 společnost Oracle. Výsledky technologické firmy předčily konsensus analytiků, když výnosy vzrostly v meziročním srovnání o 3 % výrazně nad odhady analytiků, kteří v konsensu očekávali 10,45 miliardy dolarů. Zisk na akcii vzrostl meziročně o 10 %, což je taktéž nad očekáváním trhu. K pozitivním výsledkům společnosti pomohl silný růst cloudového businessu. Cloudový business 51výrazně roste Celkové výnosy z tzv. software-as-a-service, tedy využívání softwaru jako služby, kdy dojde k hostování aplikace provozovatelem služby, vzrostly meziročně o 67 % na 964 milionů dolarů.Celkové výnosy z cloudu posléze ve srovnání se čtvrtým kvartálem minulého roku vzrostly o 58 % na 1,4 miliardy dolarů. Oracle překvapil analytiky také slabým propadem výnosů z prodeje nových softwarových licencní. Ty v meziročním srovnání spadly jen o 5%, přičemž konsensus analytiků se pohyboval na 15 %. Provozní zisk za čtvrtý kvartál vykázal hodnotu 4,1 miliardy dolarů, což se rovná 3% růstu v meziročním srovnání. hrubá marže dosáhla výše 37 %. Výsledky za fiskální rok Za celý fiskální rok 2017 firma vykázala celkové výnosy ve výši 37,72 miliardy dolarů, přičemž v roce 2016 to bylo 37,04 miliardy dolarů. Čistý zisk posléze vzrostl o 5 % z 8,90 miliardy dolarů na současných 9,33 miliardy dolarů. Výsledky společnosti Oracle jsou k dispozici zde. Oracle Corp (ORCL) včera uzavřel na 46,33 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 190,6 P/E 20,3 Vývoj za letošní rok (%) +20,5 Očekávané P/E 16,0 52týdenní minimum (USD) 37,6 Prům. cílová cena (USD) 52,0 52týdenní maximum (USD) 47,0 Dividendový výnos (%) 1,4 Zdroj: The Financial Times, Oracle, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.