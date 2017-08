Ospalá atmosféra v Praze pokračuje

28.08.2017 16:56

Pražská burza v úvodu nového týdne nevykročila ze stínu své předchozí výkonnosti a aktivity a na trhu panovala více než prázdninová nálada. Index PX se v průběhu celého dne držel v úzkém rozpětí 3 bodů, aby zakončil den s nepatrnou změnou -0,06%. Aktivita oproti slabým číslům z minulého týdne ještě poklesla a objem obchodů zdaleka nepřesáhnul 200 mil. Kč. K jednotlivým titulům nebyly k dispozici žádné výraznější kurzotvorné zprávy, které by rozhýbaly obchodování, výraznější impulzy nepřicházely ani z vývoje na globálních trzích. ČEZ lehce posunul své po dividendové maximum a zavíral na 425,10 Kč se ziskem půl procenta. Lehce v zelených čísel z větších emisí zavírala i Komerční banka se ziskem 0,3%. S nepatrnou ztrátou naopak končily den další finanční tituly v čele s pojišťovnou VIG (-0,44%), Erste oslabila o 0,37% a Moneta o 0,26%. Pegas druhý den v řadě zavíral přesně na odkupní ceně 1010 Kč. Pohyb přes 1% si z hlavního trhu připsaly pouze akcie mediální CME, které oslabily o 1,14%. Na volném trhu o 1,6% oslabily akcie Stock Spirits, které tak mírně ustoupily z letošních maxim. Titul se do středy obchoduje s nárokem na prozatimní dividendu ve výši 0,0238 EUR (cca 0,62 Kč).David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.