Ospalá nálada pokračuje

Pražská burza se ani v druhém týdnu v roce nedokázala probrat z vánoční nálady a za méně než polovičních zobchodovaných objemů uzavřela slabší o -0,19 % (935,72 b.). Neudržela tak ranní zisky. Katalyzátorem byl vývoj na trzích v zahraničí, kde ráno ceny futures kontraktů indikovaly pozitivní otevření, nicméně velmi brzy se západoevropské burzy stočily do červeného teritoria. Nejztrátovější tak u nás byla pojišťovna VIG (-1,54 %, 601,8 Kč), rakouská Erste Group (-0,18 %, 792,6 Kč) se překvapivě držela. Naopak ČEZ (0,81 %, 424 Kč) i přes nízké a klesající ceny elektřiny rostl. Jedna z příčin mohl být skok emisních povolenek o 6,53 % (5,38 EUR).