Panasonic plánuje investovat téměř 260 mil. dolarů do továrny na výrobu solárních článků

27.12.2016 11:26

Japonská technologická společnost Panasonic oznámila plán na investici přes 256 mil. dolarů do továrny na výrobu solárních článků, která patří americké automobilce Tesla. Obě společností tímto prohloubí již probíhající technologickou a finanční spolupráci. Společnost Panasonic se postupně přesouvá ze sektoru spotřební elektroniky na komponenty využívané v automobilech a jiných sektorech s vysokou marží. Automobilka se zavázala k dlouhodobým nákupním kontraktům od společnosti Panasonic. Výroba solárních článků by měla začít v létě 2017 a kapacita by se měla navyšovat až na 1 gigawatt do roku 2019. Tento plán je součástí spolupráce obou společností v oblasti solárního sektoru, který byl oznámen letos v říjnu. Tesla v současnosti exkluzivně se společností Panasonic pracuje na výrobě baterií pro svůj automobil Model 3, což je první model pro širší zákaznický segment. Panasonic je rovněž exkluzivní dodavatel baterií pro Model S a Model X. Zdroj: ReutersVojtěch CinertFio banka, a.s.