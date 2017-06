Pegas Nonvovens: Akcionáři nakupovali akcie

Akcionáři nakupovali akcie. Pegas oznámil, že společnost Wood Textiles držela 27,87 % všech akcií (25,28 % k 16. 5. 2017) a společnost R2G Wealth 6,56 % (5,3 %, k 7. 4. 2017). Když akcionáři nakupují, vyjadřuje to důvěru ve společnost a pro trh je to pozitivní zpráva.