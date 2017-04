Pegas Nonwovens: Dohoda o záměru koupit novou výrobní linku

04.04.2017 08:45

Pegas Nonwovens uzavřel se společností Reicofil dohodu o záměru objednat novou výrobní linky pro plánovaný závod v Jihoafrické republice. Smlouva na dodávku výrobní linky by měla být uzavřena v červenci. Měla by to být nejmodernější linka s kapacitou 10 tis. tun ročně. Očekáváme, že Pegas dokončí koupi pozemku na výstavbu nového závodu na Jihoafrické republice a na základě jednání s odběrateli instaluje novou linku, která by měla začít dodávat výrobky na trh od r. 2019. Tiskové prohlášení je potvrzení předchozích komentářů. Vliv na akcie nečekáme.