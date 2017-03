Pegas Nonwovens: Lepší výsledky za 4Q16, dividenda i výhled podle očekávání

23.03.2017 10:45

Pegas Nonwovens oznámil lepší výsledky za 4Q16, než se čekalo, blízko historických maxim. Také splnil celoroční cíle. Návrh dividendy i projekce na tento rok jsou ve shodě s očekáváními. Tržby poklesly meziročně o 18,4 % na 48,6 mil. EUR. Důvodem je pokles cen polymerů. EBITDA dosáhla 12,6 mil. EUR (-13,7 % r/r) a překonala tržní odhady o 8,5 %. Rovněž EBITDA marže je lepší než očekávání. Meziroční pokles je dán vysokou srovnávací základnou, kdy v 4Q15 byla na čtvrtletní bázi nejvyšší (14 mil. EUR) v historii vzhledem k propadu cen polymerů. Po očištění o akciový opční plán je EBITDA dokonce 13,6 mil. EUR. Ve finanční části zaúčtoval Pegas náklad 1,4 mil. EUR (+2,0 mil. EUR v 4Q15). Pozitivní bylo posilování USD proti EUR, ale tento vliv byl zcela eliminován devalvací egyptské libry. Č. zisk je 1,8 mil. EUR (-77,7 % r/r). V meziročním srovnání je to podstatný propad, který je dán zmíněnými kurzovými rozdíly a vyšší efektivní daňovou sazbou. Celkový zisk EBITDA za celý minulý rok je 46,7 mil. EUR (5,3 % r/r), v souladu s cílem společnosti (43-49 mil. EUR). Pokud tento výsledek očistíme o vliv přecenění akciového opčního programu, je EBITDA 48,0 mil. EUR, což je nejlepší výsledek v historii. Projekce vedení Pegasu pro tento (2017) rok jsou na zisk EBITDA v intervalu 43-50 mil. EUR. To je ve shodě s konsensem (48,25 mil. EUR) i naším očekáváním (46,9 mil. EUR). CAPEX (investiční náklady) by letos neměly přesáhnout 30 mil. EUR. V 2016 CAPEX dosáhl 21 mil. EUR, což je pod původní projekcí ve výši 25 mil. EUR. Rozdíl, tzn. 4 mil. EUR, bude asi přesunut do letošního roku, to by měla zahrnovat výše zmíněná projekce. Dividendu ze zisku minulého roku navrhuje vedení ve výši 1,3 EUR/akcie, což je hrubý výnos 4,3 %. Pegas má progresivní dividendovou politiku a zvýšení o 0,5 EUR proti minulému roku je podle očekávání. Pegas Nonwovens: Lepší výsledky za 4Q16, dividenda i výhled podle očekávání Zadlužení Pegasu je 3,45x (č. dluh / EBITDA). To je pokles ve srovnání s předchozím rokem (3,7x). Pegas reportoval dnes ráno výsledky, které překonaly odhady. Kvartální EBITDA skončila podstatně nad konsensem a celoroční EBIDTA dosáhla historického rekordu. Dividenda je podle očekávání a slibuje solidní výnos. Výhled na tento rok je taky podle očekávání. Z našeho pohledu prezentoval Pegas další sadu silných čísel a očekávali bychom pozitivní reakci trhu. tis. EUR 4Q16 4Q15 r/r kons. rozdíl J&T rozdíl Tržby 48 582 59 559 -18,4% 52 070 -6,7% 52 056 -6,7% EBITDA 12 578 14 577 -13,7% 11 590 8,5% 11 316 11,1% marže 25,9% 24,5% 1,4pb 22,3% 3,6pb 21,7% 4,2pb EBIT 8 522 10 473 -18,6% 7 710 10,5% 7 278 17,1% marže 17,5% 17,6% 0,0pb 14,8% 2,7pb 14,0% 3,6pb Čistý zisk 1 820 8 145 -77,7% 8 020 -77,3% 8 237 -77,9% Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka