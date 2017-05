Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 1Q 2017

10.05.2017 13:56

Hospodářské výsledky společnosti Pegas Nonwovens za 1Q 2017 budou zveřejněny 11. 5. 2017 před otevřením trhu a od 17h se bude konat konferenční hovor s managementem společnosti.Nízké ceny polymerů (základních vstupních surovin) z loňského roku se přehouply i do začátku toho letošního, což by podle našeho názoru mělo (spolu s očekávanou stabilní produkcí, kterou za 1Q 2017 predikujeme jak na meziroční, tak mezikvartální bázi téměř beze změny na úrovni 25,9 tis. tun) do značné míry determinovat výsledky hospodaření v prvním letošním čtvrtletí. Odhadujeme tak, že výnosy by se neměly výrazněji odchýlit od hranice, kterou Pegas vykazoval v posledních třech čtvrtletích, konkrétně předpokládáme 49,7 mil. EUR. V meziročním srovnání však očekáváme pokles o 9,7 %, když v loňském 1Q byly výnosy podpořeny vyššími cenami polymerů z podzimních měsíců roku 2015. Na úrovni provozního zisku EBITDA predikujeme mírný meziroční pokles o 2,4 % na 11,3 mil. EUR z důvodu předpokládaného mírně negativního dopadu přenosového mechanismu (stabilní vývoj cen polymerů nepřinese žádný impuls do provozní ziskovosti v 1Q 2017, zatímco 1Q 2016 byl podle našeho názoru mírně pozitivně ovlivněn výše zmíněnými vyššími cenami vstupů z podzimu 2015). Po odečtení odpisů, které očekáváme prakticky beze změny poblíž 4 mil. EUR, pak provozní zisk EBIT očekáváme ve výši 7,3 mil. EUR, níže o 3,3 % y/y. Na čistém zisku očekáváme v 1Q 2017 výraznější meziroční nárůst, a to z úrovně 470 tis. EUR na cca 4 mil. EUR. Loňská 5% depreciace dolaru vůči euru způsobila nerealizovanou kurzovou ztrátu ve výši 3,7 mil. EUR. V letošním 1Q dolar oslabil pouze o 1,3 %, což indikuje výrazně nižší kurzovou ztrátu plynoucí z přecenění některých rozvahových položek. Podle našich odhadů by měla činit kolem 850 tis. EUR. Jak jsme již dříve předesílali, tyto kurzové vlivy ve finanční části výsledovky jsou výhradně nerealizované (jsou tedy pouze účetního, nehotovostního charakteru), a tudíž nemají reálný dopad do hospodaření společnosti a nepřikládáme jim výraznější váhu. Dále budeme sledovat, zda management nesdělí nějaké nové informace ohledně plánované výstavby závodu v Jihoafrické republice, především zda již došlo k podpisu smlouvy o koupi pozemku či v jaké fázi jsou jednání s potenciálními zákazníky pro jihoafrický závod. Předpokládáme rovněž, že by se management mohl vyjádřit k aktuálnímu vývoji cen polymerů. Ty se podle indikací ze západoevropských trhů začaly od začátku února zvedat, což by mohlo mít nepříznivý dopad do marží a provozních zisků ve 2Q 2017. I přesto očekáváme, že management potvrdí letošní výhled EBITDA v rozmezí 43 – 50 mil. EUR, když v tomto širokém rozpětí je podle našeho názoru riziko růstu cen vstupů zahrnuto. Odhady hospodaření za 1Q 2017 mil. EUR1Q 2017Konsensus trhu*1Q 2016 y/y Výnosy 49,7 50,77 55,1 -9,7% EBITDA 11,3 10,91 11,6 -2,4% EBIT 7,3 6,86 7,5 -3,3% Čistý zisk 4,0 3,65 0,5 - Zisk na akcii (EUR) 0,45 - 0,05 - *průměr podle průzkumu společnosti PegasJan Raška, analytik, Fio banka, a.s.