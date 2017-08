Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 2Q 2017

23.08.2017 10:00

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens představí ve čtvrtek 24. 8. 2017 před otevřením trhu výsledky hospodaření za 2Q 2017, resp. 1H 2017. Od 17h pak bude následovat konferenční hovor s managementem společnosti.Po delší době by do výsledků hospodaření měly opět výrazněji promluvit externí vlivy v podobě cen polymerů. Mechanismus přenesení cen vstupů tak podle našeho názoru bude ve 2Q 2017 ovlivňovat jak výnosy, tak provozní ziskovost. Ceny polymerů, poté co v roce 2016 víceméně stagnovaly na nízkých úrovních 1100 – 1200 EUR/t, začaly v průběhu letošního prvního čtvrtletí stoupat s akcelerací v únoru a březnu. Tento vývoj z 1Q 2017 by se měl prostřednictvím přenosového mechanismu pozitivně projevit do cen finální produkce a tedy do výnosů za 2Q 2017. Srovnávací základna navíc není nijak vysoká, když výnosy v loňském 2Q byly naopak pod tlakem nízkých cen polymerů. Odhadujeme tak meziroční nárůst výnosů o 9,7 % na 56,6 mil. EUR při zhruba stabilním vývoji produkce kolem 25,5 tis. tun. Růst cen vstupů však pokračoval i v průběhu druhého letošního kvartálu, kdy se ceny polymerů podle našich odhadů mohly vyšplhat až k úrovním těsně pod 1400 EUR/t, což indikuje zhruba 15% meziroční nárůst. To bude vytvářet negativní tlak do provozních nákladů s nepříznivým dopadem do provozních marží a provozní ziskovosti za 2Q 2017. Pokračující růst cen polymerů tak podle našich odhadů způsobí, že mechanismus přenesení cen vstupů bude v celkovém kontextu působit do provozní ziskovosti negativně. Vedle toho očekáváme nepříznivý dopad do EBITDA i ze strany přecenění opčního akciového plánu, když předpokládáme náklad v rozmezí 0,3 – 0,4 mil. EUR. Dopad téměř 2% meziročního posílení koruny vůči euru očekáváme nevýznamný, jelikož Pegas by měl být z větší části na provozní úrovni zajištěn proti kurzovému riziku. EBITDA zisk tak za 2Q 2017 predikujeme meziročně níže o 6,3 % na úrovni 10,5 mil. EUR, což implikuje EBITDA marži poblíž 18,6 % (pokles z loňských 21,7 %). Očekáváme mírný cca 4% meziroční růst odpisů na hladinu 4,2 mil. EUR. Nová znojemská výrobní linka, která začala komerčně vyrábět od poloviny letošního roku, sice začne být odepisována až od 3Q 2017, nicméně předpokládáme, že odpisy budou negativně ovlivněny měnovými vlivy, konkrétně meziročním posílením koruny a dolaru. Výše uvedené vlivy na úrovni EBITDA a námi předpokládané vyšší odpisy by se tak měly projevit do meziročního poklesu provozního zisku EBIT o 12,3 % na 6,3 mil. EUR. Na úrovni čistého zisku očekáváme ve 2Q 2017 výraznější cca 72,5% meziroční pokles na 1,9 mil. EUR. Příčinou tohoto snížení by však měly být téměř výhradně nerealizované (necashové) kurzové vlivy. Nepříznivý dopad do čisté ziskovosti očekáváme zejména ze strany cca 7% mezikvartálního oslabení dolaru vůči euru, které negativně ovlivní přecenění vnitropodnikové půjčky dceřiné firmě v Egyptě. Proti tomu by sice mělo působit pozitivní přecenění eurového dluhu plynoucí z 3% mezičtvrtletního posílení koruny vůči euru, nicméně předpokládáme, že vliv slabšího dolaru převáží, což indikuje nerealizovanou kurzovou ztrátu kolem úrovně 2,2 mil. EUR. Očekáváme, že management potvrdí výhled letošního EBITDA zisku v rozmezí 43 – 50 mil. EUR. Předpokládáme silnější druhou polovinu roku, když do výsledků hospodaření by se již měla projevovat nově spuštěná znojemská výrobní linka a rovněž očekáváme slábnoucí negativní vliv přenosového mechanismu. Aktuálně tak predikujeme letošní EBITDu v intervalu 46 – 47 mil. EUR. Výsledky za letošní druhé čtvrtletí budou tentokrát ve stínu dobrovolné nabídky převzetí Pegasu Nonwovens za cenu ve výši 1010 Kč za akcii, jejíž záměr v polovině července oznámila společnost R2G Rohan Czech s.r.o., jenž aktuálně v Pegasu vlastní 10,82% podíl. Nepředpokládáme tak výraznější reakci akcií Pegasu na oznámené výsledky hospodaření a očekáváme, že se budou spíše pohybovat poblíž nabídkové ceny 1010 Kč. Nabídkový dokument spolu se stanoviskem Pegasu by měl být oznámen v nejbližších dnech (zřejmě v pátek 25. srpna). Vzhledem k naší cílové ceně na akcie Pegas Nonwovens ve výši 814 Kč hodnotíme nabídkovou cenu 1010 Kč jako atraktivní a nadále ponecháváme doporučení „redukovat“. Odhady hospodaření za 2Q 2017 mil. EUR2Q 2017Konsensus trhu*2Q 2016 y/y Výnosy 56,6 56,96 51,6 9,7% EBITDA 10,5 10,21 11,2 -6,3% EBIT 6,3 6,09 7,2 -12,3% Čistý zisk 1,9 2,06 7,1 -72,5% Zisk na akcii (EUR) 0,22 - 0,81 -72,8% *medián podle průzkumu společnosti Pegas Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.