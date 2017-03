Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 4Q 2016

22.03.2017 14:30

Hospodářské výsledky společnosti Pegas Nonwovens za 4Q 2016, resp. celý rok 2016 budou zveřejněny ve čtvrtek 23. 3. 2017 před otevřením trhu.Celý loňský rok se vyznačoval stabilním vývojem cen polymerů (základních vstupních surovin), což se v jednotlivých loňských kvartálech promítalo do stabilního vývoje výnosů a zejména provozní ziskovosti. Nejinak tomu podle našich odhadů bude ve 4Q 2016. Na mezikvartální bázi tak predikujeme minimální změny na provozní úrovni hospodaření s výnosy ve výši 51,9 mil. EUR a provozním ziskem EBITDA na úrovni 10,9 mil. EUR. Ceny polymerů totiž zřejmě zůstávaly i v průběhu posledního loňského čtvrtletí na nízkých úrovních v rozmezí 1100 – 1200 EUR/t, mechanismus přenesení cen vstupů by tak neměl na mezikvartální bázi výrazněji rozkolísat provozní ziskovost za 4Q 2016 a jeho dopad by měl být minimální. Ke stabilnímu mezikvartálnímu vývoji hospodaření podle našich odhadů přispěje rovněž výroba, kterou ve 4Q 2016 očekáváme blízko hranice 26 tis. tun (meziročně téměř beze změny), což by se mělo projevit do zhruba standardní úrovně prodejů indikující výše zmíněné výnosy kolem hladiny 51,9 mil. EUR. V meziročním srovnání však předpokládáme poklesy jak u výnosů (-12,9 %), tak EBITDA (-25,3 %), když 4Q 2015 byl díky předloňské rozkolísanosti cen polymerů výrazně pozitivně ovlivněn přenosovým mechanismem (výnosy byly tehdy příznivě ovlivněny vysokými cenami polymerů z letních měsíců roku 2015 a naproti tomu provozní náklady nízkými cenami z konce roku 2015). Zejména díky tomu tehdy Pegas dosáhl na nejvyšší kvartální výsledky v historii, srovnávací základna je tedy z hlediska meziročního srovnání vysoká. Jak uvádíme výše, vliv mechanismu přenesení cen očekáváme ve 4Q 2016 víceméně neutrální a z tohoto pohledu tak lze očekávat meziročně nižší provozní výsledky. Finanční část výsledovky bude podle našich odhadů ve 4Q 2016 pozitivně ovlivněna nerealizovanými kurzovými zisky kolem úrovně 4 mil. EUR plynoucími z výraznějšího 6,4% mezikvartálního posílení dolaru vůči euru. Čistý zisk by tak v posledním loňském kvartále mohl dosáhnout hladiny 7,8 mil. EUR, což by znamenalo meziroční pokles o 3,7 %. Námi očekávané provozní výsledky hospodaření za 4Q 2016 indikují, že Pegas by měl naplnit svůj výhled EBITDA za rok 2016 posazený do rozmezí 43 – 49 mil. EUR. Náš celoroční odhad EBITDA činí 45 mil. EUR, což značí mírný 1,6% meziroční nárůst. Předpokládáme, že management zítra oznámí návrh letošní dividendy. Odhadujeme, že by management mohl nadále uplatnit svoji mírně progresivní dividendovou politiku a navrhnout tak dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii, což značí cca 4,3% dividendový výnos. Minimálně počítáme se stejnou dividendou jako loni, tedy 1,25 EUR na akcii. Sledovat budeme rovněž managementem stanovený výhled EBITDA zisku na letošní rok. Mezi hlavní pozitivní vlivy pro rok 2017 spatřujeme rozjetí nové výrobní linky ve Znojmě, které je naplánováno na polovinu roku. Naproti tomu hlavním rizikem může být potenciální růst cen polymerů. Zejména vzhledem k hůře predikovatelným cenám vstupů se domníváme, že management Pegasu bude mít tendenci opět zveřejnit širší rozpětí EBITDA. Podle našich predikcí by se letošní EBITDA měla vejít do intervalu 43 – 47 mil. EUR, náš konkrétnější odhad je posazen poblíž úrovně 45 mil. EUR. Odhady hospodaření za 4Q 2016 mil. EUR4Q 2016Konsensus trhu*4Q 2015 y/y Výnosy 51,9 52,07 59,6 -12,9% EBITDA 10,9 11,59 14,6 -25,3% EBIT 6,9 7,71 10,5 -34,3% Čistý zisk 7,8 8,02 8,1 -3,7% Zisk na akcii (Kč) 0,89 - 0,92 -3,3% *medián podle průzkumu společnosti Pegas Odhady hospodaření za rok 2016 mil. EUR2016Konsensus trhu* 2015 y/y Výnosy 209,7 209,87 229,2 -8,5% EBITDA 45,0 45,69 44,3 1,6% EBIT 29,0 29,71 28,3 2,5% Čistý zisk 20,9 21,02 25,0 -16,4% Zisk na akcii (Kč) 2,38 - 2,74 -13,1% *medián podle průzkumu společnosti Pegas Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.