Pegas Nonwovens: rozšířený komentář k dnešním výsledkům hospodaření

23.03.2017 11:46

Vedle samotných výsledků hospodaření se dnes dále management Pegasu vyjádřil ke svým rozvojovým plánům. Termín komerčního spuštění nové znojemské výrobní linky (o roční kapacitě 10 tis. tun) byl potvrzen na začátek druhého pololetí letošního roku. Instalace linky, jenž je v pořadí desátou tuzemskou linkou (další jedna je v Egyptě), je dokončována a současně probíhá příprava na zahájení zkušebního provozu. Management si od této linky slibuje, že napomůže navýšit letošní produkci. Konkrétnější predikce nárůstu nebyla sdělena, vše se bude podle našeho názoru odvíjet od plynulosti náběhu komerčního provozu. Konzervativně předpokládáme, že letošní příspěvek této nové linky by mohl činit alespoň 3 tis. tun, což indikuje celkovou letošní produkci blízko úrovně 106 tis. tun (cca +3 % y/y). Management se vyjádřil rovněž k projektu v Jihoafrické republice (JAR). Aktuálně se finalizují jednání o koupi pozemku v blízkosti Kapského Města s tím, že k uzavření smlouvy by mohlo dojít v průběhu druhého letošního kvartálu. Zároveň se podle slov managementu příznivě vyvíjí jednání s potenciálními zákazníky, jejichž úspěšné dovršení je podmínkou pro objednání nové linky. Domníváme se, že dosavadní informace o plánovaném projektu v JAR spíše naznačují, že nakonec dojde k rozhodnutí o výstavbě výrobního závodu, resp. výrobní linky (jenž by měla mít opět roční kapacitu 10 tis. tun). Již začátkem letošního března Pegas oznámil indikaci zahájení provozu této plánované jihoafrické linky na konec roku 2018. Pegas dále oznámil, že kontrakty dohodnuté se zákazníky indikují plné využití výrobní kapacity na rok 2017. To naznačuje nadále stabilní odbyt společnosti. Výhled letošních investičních výdajů (CAPEX) byl společností stanoven na úrovni 30 mil EUR, což je navýšení oproti loňským 21 mil. EUR. Vedle CAPEX na dokončení znojemské linky a běžných udržovacích CAPEX jsou tak zřejmě do letošních investičních výdajů kalkulovány rovněž plánované náklady na výstavbu výrobního závodu v JAR. Pegas většinou rozprostírá CAPEX na velké investiční projekty do více let (zhruba do tří let). Na letošek by tak na investici v JAR (za předpokladu, že bude nakonec schválena) mohlo podle našich odhadů připadnout zhruba kolem 15 mil. EUR. Celkové CAPEX pro první fázi projektu v JAR jsou managementem odhadovány do rozmezí 30 – 35 mil. EUR. Za riziko letošního hospodaření management považuje vývoj cen polymerů (základních vstupních surovin). Ty se po celý rok 2016 pohybovaly bez výraznějších změn na nízkých úrovních (tato situace přetrvávala i na začátku letošního roku) a podle slov managementu by nebyl překvapivý nárůst jejich cen v průběhu roku 2017. V tom případě by pak na marže a provozní ziskovost negativně působil mechanismus přenesení cen a hrozil by meziroční pokles EBITDA. Podle našich předpokladů tak na toto riziko management reagoval širším rozpětím letošního výhledu EBITDA v rozmezí 43 – 50 mil. EUR.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.