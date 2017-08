Pegas Nonwovens: rozšířený komentář k výsledkům za 2Q 2017

24.08.2017 13:06

Pegas Nonwovens ve 2Q 2017 vykázal meziroční nárůst výnosů o 8,5 % na 56 mil. EUR, což bylo téměř v souladu s naším očekáváním (56,6 mil. EUR), když se podle předpokladů pozitivně projevily díky zpoždění v přenosovém mechanismu vyšší ceny polymerů z prvního letošního čtvrtletí. Růst cen základních vstupních surovin však pokračoval i v průběhu druhého čtvrtletí, což vytvářelo negativní tlak do provozních nákladů za 2Q 2017, potažmo do marží a provozní ziskovosti. Vliv mechanismu přenesení cen vstupů do provozní ziskovosti za 2Q 2017 tedy působil podle předpokladů negativně a EBITDA tak za 2Q 2017 meziročně poklesla o 15,2 % na 9,5 mil. EUR. EBITDA nicméně zaostala za naším odhadem, resp. tržním konsensem, který byl posazen na hladinu 10,5 mil. EUR, resp. 10,2 mil. EUR. Za slabším EBITDA ziskem podle našeho názoru zřejmě stojí o něco vyšší než předpokládaný růst cen polymerů, větší negativní vliv přecenění opčního akciového (očekávali jsme 0,3 – 0,4 mil. EUR, zatímco Pegas vykázal 0,6 mil. EUR) a rovněž přeci jen lehce nižší než námi prognózované výnosy. Výše uvedené negativní vlivy na úrovni EBITDA se pak projevily i do provozního zisku EBIT, který zaznamenal pokles o 26,4 % y/y na 5,3 mil. EUR a rovněž tak zaostal jak za naším očekáváním (6,3 mil. EUR), tak za tržním konsensem (6,09 mil. EUR). Mírný 3,1 % meziroční nárůst odpisů na 4,2 mil. EUR byl v souladu s naším očekáváním, když se nepříznivě projevily měnové vlivy v podobě meziročního posílení koruny a dolaru. Ve finanční části výsledovky Pegas v souladu s očekáváním vykázal zejména kvůli mezikvartálnímu oslabení dolaru vůči euru nerealizovanou (necashovou) kurzovou ztrátu 2,1 mil. EUR. Ostatní položky jako úrokové náklady či daň z příjmu nás rovněž nepřekvapily a tak výraznější než námi předpokládaný meziroční pokles čistého zisku (-88,7 % y/y na 0,8 mil. EUR vs. odhad 1,9 mil. EUR) byl způsoben výhradně výše zmíněnými vlivy na provozní úrovni hospodaření. I přes slabší provozní ziskovost v letošním druhém čtvrtletí Pegas potvrdil letošní výhled EBITDA v rozmezí 43 – 50 mil. EUR. Změnu tohoto poměrně širokého výhledu jsme neočekávali, když rizika plynoucí z volatility cen polymerů by podle našeho názoru měly být v tomto rozpětí zohledněny. Podle dnešního vyjádření managementu ceny polymerů v průběhu 2Q 2017 kulminovaly a poté začaly mírně klesat. To by podle našeho názoru mělo podpořit provozní zisky ve 3Q 2017, když přenosový mechanismus by na rozdíl od 2Q 2017 mohl působit pozitivně. Navíc by se měla ve druhé polovině roku již výrazněji projevovat produkce z nové tuzemské výrobní linky, která oproti původním předpokladům byla komerčně spuštěna již v průběhu 2Q 2017 a podle slov managementu by letos mohla vyrobit téměř 5 tis. tun. To hodnotíme pozitivně, když jsme její příspěvek do letošní produkce odhadovali konzervativně kolem úrovně 3 tis. tun. I přes slabší druhé čtvrtletí tak prozatím ponecháváme náš aktuální pohled na letošní EBITDA a očekáváme ji v rozmezí 46 – 47 mil. EUR. V kontextu nižší EBITDA než jsme očekávali hodnotíme dnešní výsledky hospodaření mírně negativně. Neočekáváme však výraznější reakci ceny akcie na dnešní výsledky, jelikož ta je v posledních týdnech do značné míry determinována cenou ve výši 1010 Kč, kterou společnost R2G Rohan Czech nabídla všem akcionářům Pegasu Nonwovens v rámci dobrovolné nabídky převzetí. Výsledky hospodaření za 2Q 2017 mil. EUR2Q 2017Konsensus trhu*2Q 2016 y/y Výnosy 56,0 56,96 51,6 8,5% EBITDA 9,5 10,21 11,2 -15,2% EBIT 5,3 6,09 7,2 -26,4% Čistý zisk 0,8 2,06 7,1 -88,7% Zisk na akcii (EUR) 0,09 - 0,81 -88,9% *medián podle průzkumu společnosti Pegas Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.