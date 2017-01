Pegas Nonwovens stahuje akcie z Varšavské burzy a bude realizovat jejich odkup

05.01.2017 21:00

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens dnes oznámil záměr vyřadit své akcie z obchodování na Varšavské burze a zároveň oznámil nabídku na odkup těchto akcií. Celkově bude staženo a odkoupeno z Varšavské burzy 434 531 ks akcií, což je 4,71 % základního kapitálu společnosti (resp. 4,71 % z celkového počtu emitovaných akcií společnosti). Odkup bude probíhat za cenu 127 PLN za jednu akcii (v přepočtu za cca 787 Kč) do 30. dubna 2017 a předpokládá se, že akcie Pegasu budou na Varšavské burze naposledy obchodovány v polovině března 2017. Celkový objem tohoto zpětného odkupu vlastních akcií je poměrně značný, činí v přepočtu cca 12,7 mil. EUR a zhruba odpovídá objemu zpětného odkupu, který Pegas realizoval od srpna 2015 do února 2016, kdy odkoupil na Pražské burze celkem 461 470 ks vlastních akcií (5 % základního kapitálu) za 13,7 mil. EUR. Důvodem ke stažení akcií z Polska je podle vyjádření Pegasu nízký objem obchodů, jenž neodpovídá nákladům na takovou kotaci. Pegas v relativně krátkém období již podruhé zainvestuje do vlastních akcií, jejichž objem tak naroste na 896 tis. ks. Objem obchodovaných akcií tedy klesne na cca 8,33 mil. ks z původních 9,23 mil. ks. Pegas je relativně dobře zafinancovaný, když v roce 2015 emitoval dluhopisy za cca 100 mil. EUR (část výnosu z této emise ve výši zhruba 60 mil. EUR byla použita na splacení bankovního úvěru), vykazuje stabilní provozní cash flow, v letošním roce očekáváme meziročně nižší CAPEX o cca 10 mil. EUR, když předpokládáme, že hlavní část investic do nové výrobní linky ve Znojmě (jejíž spuštění je očekáváno v polovině letošního roku) proběhla již v roce 2016. Domníváme se tak, že z pohledu vývoje cash flow si Pegas může dovolit realizovat odkup vlastních akcií z Varšavské burzy. Zadlužení však letos může podle našich odhadů vzrůst k úrovni 4x čistý dluh/EBITDA, když na konci roku 2016 očekáváme 3,7x. Dostalo by se tak na obdobné úrovně jako v roce 2013, kdy Pegas realizoval vysoké CAPEX související s výstavbou egyptské linky. Není tedy pro Pegas neobvyklá, podle našeho názoru neohrozí finanční stabilitu společnosti a navíc se pohybuje v intencích stanovených managementem, tedy nepřekročit hranici 4,5x. Tento odkup akcií podle našeho názoru neohrozí letošní dividendu a Pegas by si mohl dovolit, při výše zmíněném poklesu počtu akcií na 8,33 mil. ks, mírně navýšit dividendu alespoň o 0,05 EUR na 1,30 EUR na akcii. Minimálně letos počítáme se stejnou dividendou jako loni, tedy 1,25 EUR na akcii.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.