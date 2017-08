Pegas Nonwovens: výsledky hospodaření za 2Q 2017

24.08.2017 08:50

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens dnes před otevřením trhu oznámil hospodářské výsledky za 2Q 2017, resp. 1H 2017.Pegas Nonwovens ve 2Q 2017 vykázal meziroční nárůst výnosů o 8,5 % na 56 mil. EUR, což bylo téměř v souladu s naším očekáváním, když se pozitivně projevily zejména vyšší ceny polymerů z prvního letošního čtvrtletí. Na úrovni provozních zisků však společnost zaostala za našimi odhady, když ceny polymerů (základních vstupních surovin) zřejmě v průběhu druhého letošního čtvrtletí rostly o něco více než jsme předpokládaly, což se negativně projevilo do provozních nákladů. EBITDA zisk za 2Q 2017 tak meziročně poklesl o 15,2 % na 9,5 mil. EUR, což bylo pod naším očekáváním 10,5 mil. EUR a rovněž pod tržním konsensem ve výši 10,2 mil. EUR. Mírně vyšší nepříznivý vliv do EBITDA než jsme předpokládali mělo také negativní přecenění opčního akciového plánu, jenž činilo 0,6 mil. EUR, zatímco my jsme prognózovali 0,3 – 0,4 mil. EUR. Slabší EBITDA se pak projevila jak do provozního zisku EBIT, jenž poklesl o 26,4 % y/y na 5,3 mil. EUR (náš odhad 6,3 mil. EUR, odhad trhu 6,09 mil. EUR), tak do čistého zisku (-88,7 % y/y na 0,8 mil. EUR, náš odhad činil 1,9 mil. EUR a odhad trhu 2,06 mil. EUR). Pegas dále v souladu s očekáváním potvrdil letošní výhled EBITDA v rozmezí 43 – 50 mil. EUR. V kontextu slabšího EBITDA zisku než jsme očekávali hodnotíme dnešní výsledky hospodaření mírně negativně. Neočekáváme však výraznější reakci ceny akcie na dnešní výsledky, jelikož ta je v posledních týdnech do značné míry determinována cenou ve výši 1010 Kč, kterou společnost R2G Rohan Czech nabídla všem akcionářům Pegasu Nonwovens v rámci dobrovolné nabídky převzetí. Výsledky hospodaření za 2Q 2017 mil. EUR2Q 2017Konsensus trhu*2Q 2016 y/y Výnosy 56,0 56,96 51,6 8,5% EBITDA 9,5 10,21 11,2 -15,2% EBIT 5,3 6,09 7,2 -26,4% Čistý zisk 0,8 2,06 7,1 -88,7% Zisk na akcii (EUR) 0,09 - 0,81 -88,9% *medián podle průzkumu společnosti Pegas