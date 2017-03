Pegas Nonwovens: výsledky hospodaření za 4Q 2016

23.03.2017 08:56

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens dnes před otevřením trhu oznámil výsledky hospodaření za 4Q 2016, resp. celý rok 2016.Společnost Pegas Nonwovens ve 4Q 2016 vykázala meziroční pokles výnosů o 18,5 % na 48,6 mil. EUR, což bylo mírně níže jak oproti našemu odhadu ve výši 51,9 mil. EUR, tak ve srovnání s tržním konsensem (52,07 mil. EUR). Mírně slabší výnosy mohly být podle našeho názoru způsobeny mírným navýšením skladových zásob, což mohlo tlumit prodeje. Samotná výroba činila 26 tis. tun a byla v souladu s naším očekáváním. Stěžejní ukazatel provozní ziskovosti, tedy EBITDA zisk se však vyvíjel ve 4Q 2016 lépe než jsme odhadovali a než odhadoval trh. Dosáhl úrovně 12,6 mil. EUR (náš odhad činil 10,9 mil. EUR, trh očekával 11,59 mil. EUR). I přes negativní dopad přecenění opčního akciového plánu (což navyšovalo osobní náklady) se Pegasu dařilo vykázat celkově nižší provozní náklady než jsme předpokládali, což byl hlavní důvod lepší než očekávané EBITDA a promítlo se to do velmi solidní EBITDA marže ve výši 25,9 % (zatímco náš odhad činil 21,1 %). EBITDA za celý rok 2016 dosáhla úrovně 46,7 mil. EUR (+5,4 % y/y) a Pegas tak pohodlně naplnil svůj výhled, jenž byl posazen do intervalu 43 – 49 mil. EUR. Čistý zisk ve 4Q 2016 meziročně poklesl o 77,8 % na 1,8 mil. EUR a byl výrazněji pod naším očekáváním i pod odhady trhu (jenž se pohybovaly kolem 8 mil. EUR). Příčinou byl neočekávaný nepříznivý efekt plynoucí z devalvace egyptské libry, který způsobil, že Pegas nakonec vykázal za 4Q 2016 kurzové ztráty ve výši 1,4 mil. EUR, zatímco my jsme očekávali kurzové zisku kolem 4 mil. EUR. Tyto ztráty jsou však nerealizované, tedy nehotovostní a nemají tak zásadní dopad do hospodaření společnosti. Stěžejním ukazatelem, jak uvádíme výše, je provozní ziskovost. Management Pegasu v souladu s naším očekáváním navrhnul letošní dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii, což je nárůst oproti loňským 1,25 EUR na akcii a znamená solidní 4,3% dividendový výnos. Pegas tak nadále naplňuje svojí mírně progresivní dividendovou politiku. Výhled EBITDA na letošní rok stanovil management podle předpokladu relativně široký, a to ve výši 43 – 50 mil. EUR. Mírně pozitivně nás tak překvapil na horní hranici, když náš odhad činil 43 – 47 mil. EUR. Náš aktuální konkrétnější odhad na letošek pak činí kolem 45 mil. EUR. Celkově dnešní zprávu hodnotíme mírně pozitivně. Výsledky hospodaření za 4Q 2016 mil. EUR4Q 2016Konsensus trhu*4Q 2015 y/y Výnosy 48,6 52,07 59,6 -18,5% EBITDA 12,6 11,59 14,6 -13,7% EBIT 8,5 7,71 10,5 -19,0% Čistý zisk 1,8 8,02 8,1 -77,8% Zisk na akcii (Kč) 0,21 - 0,92 -77,2% *medián podle průzkumu společnosti Pegas Výsledky hospodaření za rok 2016 mil. EUR2016Konsensus trhu* 2015 y/y Výnosy 206,4 209,87 229,2 -9,9% EBITDA 46,7 45,69 44,3 5,4% EBIT 30,6 29,71 28,3 8,1% Čistý zisk 14,8 21,02 25,0 -40,8% Zisk na akcii (Kč) 1,69 - 2,74 -38,3% *medián podle průzkumu společnosti Pegas Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.