Pegas Nonwovens: Výsledky předčily očekávání, celoroční cíl potvrzen

11.05.2017 09:06

Pegas dnes ráno zveřejnil výsledky za 1Q17, které jsou nad očekáváním trhu. Vedení Pegasu zároveň potvrdilo cíle pro tento rok, kdy by EBITDA měla dosáhnout 43-50 mil. EUR. Reportovaná EBITDA za 1Q17 je 22,5-26,2 % celoročního cíle. Očekáváme, že Pegas cíle splní. Navíc od druhého čtvrtletí budou výsledky podpořeny spuštěním nové výrobní linky. Ta by měla začít chrlit produkty na konci prvního pololetí. Navíc v 2Q17 se také očekává koupě pozemku pro závod v Jižní Africe. V meziročním srovnání jsou výsledky, až na č. zisk, plus mínus stejné. Ve srovnání s naším odhadem jsou výsledky lepší, protože jsme přecenili růst (10 %) cen polymerů a mechanismus přenesení cen, který se projeví až ve výsledcích za 2Q17. Tržby dosáhly 55,8 mil. EUR (1,2 % r/r), což je 10,2 % nad očekáváním. EBITDA je 11,3 mil. EUR (-3,0 % r/r). Tady se projevil nižší objem výroby, když se některé plánované odstávky přesunuly z 2016 do 2017. Č. zisk vzrostl o cca 680 % na 3,7 mil. EUR, a to vzhledem k nižším kurzovým ztrátám a nižší obsluze dluhu. Pegas snížil zadlužení na 3,32x z 3,45x na konci roku. Dnes reportovaná čísla jsou standardně silná a nad konsensem. Pozitivně také hodnotíme, že Pegas potvrdil celoroční projekce (i když to bylo očekáváno). tis. EUR 1Q17 1Q16 r/r kons. rozdíl J&T rozdíl Tržby 55 756 55 081 1,2% 50 590 10,2% 51 480 8,3% EBITDA 11 252 11 603 -3,0% 10 910 3,1% 10 544 6,7% marže 20,2% 21,1% -0,9% 21,6% -1,4% 20,5% -0,3% EBIT 7 128 7 543 -5,5% 6 810 4,7% 6 517 9,4% marže 12,8% 13,7% -0,9% 13,5% -0,7% 12,7% 0,1% Čistý zisk 3 661 470 679% 3 630 0,9% 3 342 9,6% Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka