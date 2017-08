Pegas Nonwovens: Výsledky za 2Q17 zítra, rostoucí náklady na materiál a kurzové ztráty

23.08.2017 08:50

Pegas Nonwovens oznámí své kvartální výsledky za 2Q17 zítra ráno před otevřením trhu. Hospodaření v 2Q17 ovlivní růst hlavní nákladové položky, materiálu (polymery). Na finanční úrovni je proti minulému roku podstatná změna v kurzových rozdílech. Posilování koruny vůči euru nemohlo kompenzovat oslabování dolaru proti euru. To je také, po rostoucí ceně materiálu, další důvod, proč se č. zisk meziročně podstatně propadl. Naše odhady jsou v tabulce níže. Předpokládáme, že vedení společnosti potvrdí cíle pro tento rok (EBITDA 43-50 mil. EUR). Odhad za 1H17 je 21,2 mil. EUR. To znamená 49,2-42,3 % celoročního cíle. V 2H17 dojde k nárůstu hospodaření vzhledem ke komerčnímu spuštění nové výrobní linky. A v neposlední řadě je nutné připomenout, že probíhá pokus o ovládnutí společnosti ze strany R2G Rohan (podíl 10,82 %), takže se cena akcii nemusí řídit fundamentem Pegasu. Svou oficiální nabídku by mělo R2G zveřejnit v pátek. tis. EUR J&T e2Q17 2Q16 r/r Kons. Tržby 56 680 51 584 9,9% 56 960 EBITDA 9 913 11 210 -11,6% 10 210 marže 17,5% 21,7% -4,2pb 17,9% EBIT 5 870 7 163 -18,0% 6 090 marže 10,4% 13,9% -3,5pb 10,7% Čistý zisk 2 078 7 078 -70,6% 2 060 Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka