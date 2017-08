Pegas oznámil uzavření dohody na dodávku nové výrobní linky pro nový výrobní závod v JAR

02.08.2017 08:46

Firma to oznámila dnes ráno v tiskové zprávě.Textilní společnost Pegas Nonvowens podepsala dohodu na dodávku nové výrobní linky pro nový výrobní závod v Jihoafrické republice. Uvedení do provozu se předpokládá záčátkem roku 2019, upřesnil Pegas v tiskové zprávě. Roční výrobní kapacita linky, jejíž konfigurace umožní i výrobu technologicky vyspělých, bikomponentních, materiálů, bude dosahovat přibližně10tisíc tun. „Jsme nadšeni, že se budeme rozšiřovat na nový rychle rostoucí trh a věříme, že to bude znamenat začátek dalšího růstu v regionu,“ okomentoval uzavření smlouvy generální ředitel Pegasu František Řezáč. Akcie Pegasu na pražské burze včera uzavřely na 1 019,00 korun za kus. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.