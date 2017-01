Pegas se stahuje z varšavské burzy, nabídne odkup za 127 PLN

06.01.2017 09:00

Pegas Nonwovens oznámil, že kvůli nízké likviditě ukončí obchodování svých akcií na burze ve Varšavě. Společnost nabídne investorům odkup akcií za cenu 127 PLN/akcie, což je asi 4 % nad včerejší zavírací cenou 121,90 PLN. V korunách činí odkupní cena 786 Kč, přičemž poslední zavírací cena činí 765,10 Kč. Odkup se nicméně vztahuje pouze na investory, kteří budou 3. den od oznámení (v neděli 8.1.) držet akcie v depozitáři v Polsku. Případný převod akcií z ČR do Polska a jejich nabídnutí firmě k odkupu není možné, jelikož dnes je v Polsku státní svátek. Domníváme se proto, že pro investory v ČR nemá zpráva přímý dopad. Pegas uvedl, že v Polsku akcionáři ke včerejšku drželi 434,5 tis. akcií, tedy cca 4,71 % akciového kapitálu. V podobné velikosti byl i zpětný odkup provedený v loňském roce. Pokud by Pegas vykoupil akcie od větší části polských investorů, náklady na odkup by mírně zvýšily čistý dluh firmy. Pegas bude odkupovat akcie v Polsku do 30.4. Očekává, že na burze ve Varšavě se jeho akcie přestanou obchodovat okolo poloviny března 2017.