PepsiCo reportovala pozitivní výsledky za 2Q, tržby i zisk na akcii nad konsensem

11.07.2017 16:10

Potravinářský gigant těžil zejména z vyšších cen. Pepsi nadále pokračuje v osekávání nákladů a snaze o výraznější diverzifikaci produktů. Výsledky společnosti (ticker) za 1Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 15,71 15,57 15,40 Čistý zisk (mld. USD) 2,11 -- 2,00 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,50 1,39 1,35 Tržby i zisk na akcii nad konsensem trhu Známá americká společnost PepsiCo reportovala výsledky za druhý kvartál fiskálního roku. Výsledky společnosti předčily očekávání analytiků jak na úrovni tržeb, tak i na úrovni zisku. Firmě se tak vyplácí iniciativa ke snižování nákladů. K pozitivním reportu pomohla dobrými výsledky divize Frito - Lay. Potravinářský gigant těžil zejména z vyšších cen chipsů a dalšího občerstvení. Společnost se nadále snaží orientovat na nové zdravější potraviny (tzv. better-for-you) a pokračuje v programu snižování nákladů. Cílem firmy je ročně takto uspořit minimálně miliardu dolarů, které chce Pepsi posléze investovat do výzkumu a vývoje. Pozitivní čísla ze Severní Ameriky K pozitivním výsledkům Pepsi pomohla čísla ze Severní Ameriky, kde tržby v meziročním srovnání vzrostly o 2 % na hodnotu 5,24 miliard dolarů. K vyšším tržbám pomohl právě zmiňovaný nárůst cen o 1 %. Výnosy společnosti Frito - Lay meziročně vzrostly o 3 %. Výsledkům hrál do karet také prodej podílu v britské nápojářské firmě Britvic. Hrubá marže společnosti v meziročním srovnání o 0,5 % poklesla na 55,17 %. Zlepšený výhled pro fiskální rok Společnost se v poslední době snaží výrazněji diferencovat své portfolio, čímž reaguje zejména na rostoucí poptávku po zdravějších nápojích a občerstvení ze strany konzumentů. Společnost tak snižuje spoléhání se na svůj hlavní produkt, nápoj Pepsi. V minulém roce společnost uvedla nové produkty jakým je například probiotické verze džusu Tropicana. Důležitá byla také akvizice společnosti Kevita, která vyrábí fermentovaného čaje Kombucha a další nápoje. Pepsi zvýšila výhled pro fiskální rok 2017 z předchozích 5,09 dolarů na akcii na 5,13 dolarů na akcii. Firma očekává, že výsledkům bude pomáhat opětovné oslabení dolaru. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. PepsiCo Inc (PEP) -0,8 % na 113,35 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 161,6 P/E 22,5 Vývoj za letošní rok (%) +8,3 Očekávané P/E 22,1 52týdenní minimum (USD) 98,5 Prům. cílová cena (USD) 122,8 52týdenní maximum (USD) 118,2 Dividendový výnos (%) 2,7 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, PepsiCoFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.