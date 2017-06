PKN Orlen zvažuje odkup akcií Unipetrolu od minoritních akcionářů

05.06.2017 08:41

Polská společnost PKN Orlen, která ovládá více než 60% podíl v českém Unipetrolu by mohla začít vykupovat minoritní akcionáře. Jedná se mimo jiné i o společnost Paulinino, prostřednictvím které česko-slovenská finanční skupina J&T ovládá více než 20% podíl ve společnosti.Menšinoví akcionáři a PKN vedou spor ohledně akvizice Spolany a dividendové politiky. Transakce by mohla situaci uklidnit. Vyjednávání by mohlo začít již po valné hromadě 7. června. Orlen zprávu nekomentoval, J&T je podle slov Pavla Muchny z Paulinino, připraveno buď odkoupit kompletní podíl od PKN nebo prodat svůj stávající za „férovou“ cenu. Zprávu přinesl polský deník Puls Biznesu bez uvedení zdroje. Zdroj: Bloomberg Filip TvrdekFio banka, a.s.