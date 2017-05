PMČR: Ode dneška platí zákon o zákazu kouření v restauracích

31.05.2017 09:01

Od dnešního dne platí zákon o zákazu kouření v restauracích. Porušení zákona ze strany zákazníka může být pokutováno až do výše 5 tis. Kč a ze strany provozovatele zařízení až do výše 50 tis. Kč. Zavedení zákona mívá většinou negativní dopad do celkové spotřeby tabákových výrobků. Nicméně dopady se různí. Naše projekce počítá s negativním dopadem za letošní (-1,8 % r/r) i příští rok (-0,6 % r/r) pro ČR. PMČR bojuje nejen proti postupnému možnému útlumu spotřeby klasických tabákových produktů uvedením nových šetrnějších produktů (tzv. elektrické cigarety) na trh. Očekávané uvedení produktů (HEETS a IQOS) na trh v ČR a SR je 2H17.