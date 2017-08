Počítačový gigant Cisco reportoval pokles tržeb osmý kvartál v řadě

17.08.2017 10:51

Společnost Cisco zveřejnila výsledky za 4Q 2017. Firma na úrovni tržeb i zisku naplnila očekávání trhu, hrubá marže ale zklamala. Výsledky společnosti CISCO Systems (CSCO) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 12,1 12,06 12,6 Čistý zisk (mld. USD) 3,1 -- 3,2 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,61 0,61 0,63 Tržby mírně překonaly očekávání analytiků, hrubá marže pod odhady Za 4Q tržby meziročně klesly o 4 % na 12,1 mld. USD. I přes pokles, tržby mírně překonaly očekávání analytiků 12,06 mld. USD. Společnost reportovala výsledky v souladu s očekáváním na úrovni zisku. Čistý zisk klesl na 3,1 mld. USD, což odpovídá analytiky očekávanému očištěnému zisku na akcii 0,61 USD. Hrubé marže Cisco vykázal za čtvrtý kvartál na úrovni 63,7 %, přičemž analytici očekávali 64,0 %. Společnost vysvětlila nižší než očekávané marže silnými cenovými tlaky a vysokou konkurencí. Společnost bude pokračovat v akvizicích inovativních firem Cisco také realizoval během minulého roku několik strategických akvizic, mezi které patří například společnost MindMeld a související autorská práva na software technologie. Cisco zároveň ohlásilo plány akvizice softwareové společnosti Viptela, které jsou součástí záměrů dlouhodobého odklonu od hardwareových technologií. Podle výkonného ředitele společnosti Chucka Robbinse se společnost chce více soustředit na prodej inovativnějších produktů. Za poslední rok společnost propustila přes 6500 zaměstnanců v rámci cíle snížení výdajů a restrukturalizačního plánu, který společnost oznámila před rokem. Cisco představil výhled na 1Q 2018 Za příští kvartál společnost očekává další pokles tržeb, tentokrát o 1 až 3 %. Analytici očekávají pokles o 2,56 %. Firma také oznámila, že v prvním kvartále očekává zisk na akcii v rozmezí 59 až 61 centů na akcii. To je v souladu s očekáváními analytiků 60 centů na akcii. Společnost ale zklamala výhledem hrubé marže na 1Q, kterou společnost očekává v rozmezí 63 až 64 %. Analytici osloveni agenturou Bloomberg očekávali 64,1 %. Za tento rok akcie Cisco připsaly 7 %. V post marketu po zveřejnění výsledků klesaly až o 2,3 %. Podrobnější výsledky společnosti Cisco jsou k dispozici zde. Cisco Systems Inc (CSCO) na 32,34 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 161,7 P/E 15,5 Vývoj za letošní rok (%) +7,0 Očekávané P/E 13,3 52týdenní minimum (USD) 29,1 Prům. cílová cena (USD) 36,0 52týdenní maximum (USD) 34,6 Dividendový výnos (%) 3,4 Zdroj: Cisco, Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.