Počítačový gigant Intel koupí společnost Mobileye vyrábějící technologie pro samořídící vozy

13.03.2017 12:46

Podle informací webu TheMarker by mělo k dohodě dojít během několika hodin. Hovoří se o částce ve výši 15 až 16 mld. USD. Půjde o největší zahraniční akvzici v Izraeli.Počítačový gigant Intel podle pondělních informací webu TheMarker koupí izraelskou společnost Mobileye. Intel vstoupí na trh samořídících automobilů akvizicí v hodnotě 15 mld. USD až 16 mld. USD. Bude se jednat o největší hi - tech izraelský obchod všech dob a o největší zahraniční akvizici v zemi vůbec. Mobileye, která je obchodována na NYSE, má tržní valuaci ve výši 10,5 mld. USD. Obchod by měl být potvrzen během několika hodin. Technologie v oblasti autonomního řízení iIzraelské společnosti využívají tradiční automobilky. Společnost Mobileye založil roku 1999 profesor počítačových věd Amnon Shashua společně s dnešním CEO Ziv Amimramem. Izraelská firma vyrábí kamery a další technologie, které umožňují samořídícím automobilům rozhodovat se. V lednu 2017 Mobileye uzavřel partnertsví s BMW. Akcie Mobileye v premarketu rostou o více než 30 %. Intel klesá o 1,6 %. Zdroj: The Financial Times, HaaretzFrantišek MašekFio banka, a.s.