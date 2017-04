Podle BHP Billiton by vyčlenění ropného businessu nebylo výhodné

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie. Celá správa »

Finančné trhy nepriaznivo ohodnotili prvé politické kroky nového amerického prezidenta, najmä jeho neschopnosť zrušiť Obamacare. To vzbudilo obavy, či sa mu podarí presadiť ďalšie body jeho volebného programu. Na druhej strane investorov potešili výsledky holandského referenda ako aj predvolebné prieskumy z Francúzska. Vyzerá to tak, že na starom kontinente sa nenaplnia čierne obavy a vlna populizmu sa zastaví, alebo aspoň spomalí. Celá správa »

Na rakovinu zomiera v Európe ročne 1,3 milióna ľudí. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou. V roku 2013 to bolo na 100-tisíc obyvateľov 327 prípadov, pričom európsky priemer predstavuje 265 úmrtí. Horšia situácia je už len v Maďarsku a Chorvátsku. Naopak, najzdravšie sa z tohto pohľadu žije na Cypre, vo Fínsku alebo Švédsku. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Celá zpráva »

Renata Křemenáková vede tým podpory pro bankéře přicházející do f.privée. Její pracovní kariéra ji provedla bankou i finančním poradenstvím. Jak se dostala k podpoře privátních bankéřů opouštějících banky? „Když se Martinu Kovářovi zrodila myšlenka f.privée, oslovil mě,“ říká v rozhovoru. Celá zpráva »

Trh financovania bývania chytil nový dych. Napriek tomu, že ešte na začiatku roka analytici špekulovali, že sadzby začnú pomaly opäť rásť, marec rozpútal novú bitku o klientov a s tým spojený pokles úrokov. Aktuálne banky prichádzajú s novými nástrojmi, ako ešte viac rozvíriť, už i tak búrlivé, vody hypotekárneho trhu. Celá správa »

Keď sa povie rakovina, snáď každému prejde mráz po tele. Štatistiky totiž hovoria jasnou rečou, počet onkologických pacientov stúpa a vek pritom nehrá rolu. Proti rakovine neexistuje zaručený spôsob prevencie, existuje však spôsob, ako zmierniť dopad finančnej záťaže na rodinný rozpočet. Celá správa »

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu. Celá správa »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá správa »