Podle ČNB může koruna být v příštích kvartálech slabší oproti její prognóze

11.07.2017 10:46

To může být důsledkem zavírání korunových pozic investorů. Tento názor zazněl na posledním měnovém zasedání bankovní rady, které žádné výraznější překvapení nepřineslo.Dnes byl zveřejněn zápis z posledního měnového zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB), na kterém ČNB podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Ze zápisu vyplývá, že členové bankovní rady považují data přicházející z české ekonomiky za příznivá. Rada se shodla, že prognóza se velmi dobře naplňuje. V diskuzi po prezentaci situační zprávy se bankovní rada shodla na tom, že bilance rizik stávající prognózy je vychýlena lehce proinflačním směrem. To zejména díky výraznějšímu růstu domácí ekonomické aktivity a mezd, což se promítá do vyšší jádrové inflace oproti prognóze. Již na tiskové konferenci po měnovém zasedání guvernér Jiží Rusnok zmiňoval, že v souladu s prognózou je taktéž růst úrokových sazeb již ve třetím kvartále a posléze v průběhu roku 2018. Zároveň však na zasedání zazněl názor, že před zvyšováním sazeb je třeba mít potřebnou jistotu o robustnosti domácích inflačních tlaků, které by tak měly převážit případné zahraniční desinflační tlaky. Bylo také zmíněno, že růst sazeb by mohl nastat i později, než naznačuje prognóza. Náklady předčasného zpřísnění měnové politiky jsou totiž nadále vyšší než náklady pozdějšího utahování měnové politiky. Tento názor však pravděpodobně v bankovní radě nepřevažuje, tudíž zápis nadále indikuje spíše růst sazeb již ve třetím kvartále. Z minutes ČNB také lze vyčíst, že bankovní rada považuje za přetrvávající zdroj nejistoty kurz české koruny. Podle ČNB tak v důsledku zavírání korunových pozic investorů v podmínkách chybějící protistrany může koruna být v příštích kvartálech slabší oproti prognóze. Členové bankovní rady se také shodovaly, že budoucí zvyšování úrokových sazeb pomůže ke zmenšení rizik spojených s nárůstem hypotečních úvěrů. Zdroj: ČNBFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.