Podle Draghiho v Evropě stále může být viděn značný nárůst produktivity

13.03.2017 16:56

Draghiho projev se týkal produktivity. O měnové politice tentokrát nejsledovanější centrální bankéř Evropy nehovořil.Guvernér ECB se v pondělním projevu v rámci konference věnované inovacím vyjádřil k tématu klesající produktivity na sterém kontinentu. Skeptici tvrdí, že produktivita se jen stěží dokáže navrátit na hodnoty z před finanční krize. V podobném duchu se nedávno vyjádřil i bývalý předseda Rady guvernérů Fedu Alan Greenspan. Podle kritiků rozmach nové technologie nedokáží zvýšit produktivitu práce tak silně jako technologie dřívější. Mario Draghi se v pondělí ve Frankfurtu nechal slyšet, že situaci s poklesem produktivity (nejen) v Evropě nevidí tak černě. Podle jeho slov se produktivita neodvíjí jen od kreativních nápadů a nových technologií, ale záleží také zejména na tom, jak se tyto nové technologie dokáží rozptýlit napříč společností. „Tím, že rozšíříme technologie, které již v eurozóně máme napříč všemi členskými zeměmi i k zaostávajícím firmám, můžeme dosáhnout růstu pruktivity“ vyjádřil své myšlenky nejsledovanější bankéř v Evropě. Podle Draghiho má Evropa problém s adaptací nových technologií, což je diametrální rozdíl mezi starým kontinentem a Spojenými státy americkými. Podle guvernéra ECB Evropa také trpí nedostatkem kvalitních univerzit ve vztahu ke Spojenému království a USA. Draghi vidí částečně řešení i v navýšení výdajů na výzkum a odstranění překážek, které podkopávají inovační aktivitu. Zmínil také fakt, že počet registrovaných high - tech patentů je v současné době na historickém rekordu, a to přes ekonomické zpomalení od poslední finanční krize. Evropské akcie dnes zažívají poklidnou seanci. Německý DAX roste o 0,22 %. Euro dnes oproti dolaru kosmeticky posiluje o 0,04 % na 1,0673 EUR/USD. Zdroj: The Financial Times František Mašek, Fio banka, a.s.